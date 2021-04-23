Санкт-Петербург, , 10:14 — REGNUM В Выборге спустя почти неделю после преступления задержали мужчину, который избил 16-летнего подростка, нанеся ему тяжелые травмы. Об этом 23 апреля сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Инцидент произошел 17 апреля у магазина на Ленинградском шоссе в Выборге. Как установило следствие, между неизвестными и подростком произошел конфликт, в результате которого молодой человек оказался в больнице с переломом височной кости и сотрясение мозга. По данному факту органами СКР было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью»).

В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска ГУ МВД России у дома 10 по улице Большая Каменная Выборга по подозрению в избиении юноши был задержан 53-летний мужчина.

«Злоумышленнику избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении», — уточнили в ведомстве.