Санкт-Петербург, , 10:08 — REGNUM В Петербурге с 26 апреля 2021 года возобновится диспансеризация населения и проведение профилактических медосмотров, которые были временно приостановлены в середине ноября 2020 года в связи с подъемом в тот момент заболеваемости COVID-19.

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Решение возобновить диспансеризацию принял губернатор Александр Беглов, внеся соответствующие изменения в постановление правительства Санкт-Петербурга № 121 «О мерах по противодействию распространению в Санкт-Петербурге новой коронавирусной инфекции (COVID-19)».

Как отметили в Смольном, возобновление диспансеризации и профилактических медицинских осмотров взрослого населения стали возможными в связи с улучшением эпидемической ситуации и снижением распространения новой коронавирусной инфекции.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2020 году в Санкт-Петербурге из-за пандемии коронавируса на 3,5 тыс. человек, по сравнению с 2019 годом, снизилась выявляемость онкологических заболеваний. Специалисты отмечают, что болезнь на ранних стадиях, как правило выявляется на диспансеризации, которую из-за пандемии в 2020 году приостанавливали с 5 апреля по 25 июня, а затем с 18 ноября 2020 года по настоящее время.

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