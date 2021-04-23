Москва, , 10:09 — REGNUM Четырёхлетняя дочь Instagram-блогера Елены Сажиной перенесла операцию на мозг. Об этом сообщает издание StarHit.

По данным StarHit, дочери Сажиной Милане диагностировали кровоизлияние в мозг после падения и травмы подбородка. Врачи установили, что у Миланы «врожденная патология, а именно кавернозная ангиома головного мозга». Ей понадобилась трепанация черепа, которая прошла успешно.

ИА REGNUM напоминает, что Елена Сажина — российская телеведущая и блогер, мать двойняшек Алины и Миланы. Она более известна под сценическим псевдонимом Helen Yes.

Читайте ранее в этом сюжете: «Скоро я буду уже не тут» — Мари Сенн уходит из XO Team?