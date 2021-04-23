Москва, , 10:11 — REGNUM В результате политизации вопроса вакцинации от COVID-19, Европейский союз потерял время и не стал лидером ни в производстве вакцин, ни в проведении прививочной кампании. Об этом 23 апреля заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в интервью RT.

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«Давайте тоже будем реалистами и скажем, что Европейский союз просто потерял время. Он мог бы стать лидером и по вакцинации, и по производству вакцин. Но не стал. Почему? Потому что политизация (в данном вопросе) связала руки», — сказала Захарова.

Также официальный представитель МИД РФ отметила, что, по ее мнению, чиновники некоторых стран ЕС и официальные лица сообщества «связали руки и своим промышленникам, и коммерческим компаниям», а также населению союза в вопросах проведения вакцинации от нового заболевания.

Кроме того, Захарова указала, что пандемия коронавирусной инфекции, как она считает, показала «колоссальные проблемы в Евросоюзе и в принципе на Западе».

«Неспособность противостоять не какой-то всемирной катастрофе, с которой мир никогда в жизни не сталкивался. Да, мир, наверное, не сталкивался с остановкой самолётов и с перекрытием границ такого масштаба, но мир сталкивался с пандемиями и ранее. И оказалось, что лидеры, которые называют себя лидерами мира, на самом деле лидерами не являются», — отметила она.

При этом российский дипломат подчеркнула, что в итоге оказалось так, что Германия, Франция, в целом Европейский союз и США не сумели «предложить что-либо миру в качестве образца преодоления пандемии».

«Они просто, к сожалению, не справились с этой задачей ни в экономическом плане, ни в социальном плане, ни в плане разработки и внедрения вакцин так, как это делал бы настоящий лидер», — заключила Захарова.

Как передавало ИА REGNUM, ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что российские власти защищали и намерены продолжать защищать своих журналистов на территории других стран.