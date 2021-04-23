Москва, , 10:04 — REGNUM В Госдуме предложили отказаться от проведения всероссийских проверочных работ (ВПР) в школах до тех пор, пока Рособрнадзор не подготовил регламент о том, как часто можно проводить контрольные, передает корреспондент ИА REGNUM 23 апреля.

«Родители и учителя устали от бесконечных контрольных, поэтому будет здорово, если Рособрнадзор ограничит их частоту и освободит учителям время для основной работы», — сказал лидер «Справедливой России» депутат Госдумы Сергей Миронов.

При этом он не доволен тем, что соответствующий регламент появится лишь в августе, и дети могут потратить на контрольные последние часы этого учебного года.

«Давайте дадим им спокойно закончить учебный год и освоить программу без авралов и кампанейщины», — призвал парламентарий.

Ранее глава Рособрнадзора Анзор Музаев заявил о планах ведомства оптимизировать количество контрольных работ. По его словам, соответствующий регламент должен появиться к августу. Проверочные работы и подготовка к ним отнимают до 35% всего учебного времени.

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