Москва, , 10:03 — REGNUM Задействованные в проверке боеготовности на юге и западе России войска приступили к возвращению в пункты дислокации. Об этом 23 апреля сообщили в Минобороны РФ.

«Войска (силы) Южного военного округа и Воздушно-десантных войск, задействованные в мероприятиях внезапной проверки, приступили к возвращению в пункты постоянной дислокации», — говорится в заявилении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее на полигоне Опук в Крыму прошли межвидовые учения Вооруженных сил РФ, в которых было задействовано свыше 10 тыс. военнослужащих.

В учениях также приняли участие свыше 40 боевых кораблей и 20 судов обеспечения. В ходе маневров были отработаны ракетно-авиационные удары и их отражение, применение беспилотной авиации и крылатых ракет, а также борьба с ними средствами войсковой и корабельной ПВО.

Накануне, 22 апреля, министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что проверочные мероприятия в Южном и Западном военных округах завершены.

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