Тбилиси, , 10:06 — REGNUM Руководители 14-и бизнес-ассоциаций Грузии выступили 22 апреля на пресс-конференции в Тбилиси с призывом к властям смягчить карантинные меры, приняты в рамках профилактики пандемии. Об этом сообщает агентство «Новости-Грузия».

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Представители бизнес-сообщества отметили, что действующие ограничения наносят существенный урон экономике страны, и обнародовали перечень требований по восстановлению туристического сектора и связанных с ним предприятий.

Предприниматели потребовали отменить комендантский час и разрешить работать заведениям общепита в выходные дни. Они также заявили о необходимости ускорить темпы вакцинации от COVID-19 в стране и усилить пропаганду положительных результатов от прививки.

«Множество гостей отказываются приезжать из-за комендантского часа. Разумеется, люди не могут себе представить, как приехать в Грузию и после девяти вечера не посетить ресторан», — заявил в ходе встречи с журналистами президент Федерации гостиниц и ресторанов Шалва Алавердашвили.

Кроме того, руководители бизнес-ассоциаций призвали власти снизить налоги на малый и средний бизнес, чтобы компенсировать последствия экономического кризиса, вызванного пандемией.

Бизнесмены отметили, что необходимо начать готовиться к летнему туристическому сезону, между тем, гостиничный сектор нужно восстанавливать, так как он сильно пострадал из-за кризиса.

Напомним, экономика Грузии в последние годы стала сильно зависеть от туристического бизнеса. С началом пандемии этот сектор практически перестал функционировать, что вызвало экономический кризис в стране.

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