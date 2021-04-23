Соледар, ДНР, , 10:04 — REGNUM За минувшие сутки украинские формирования 12 раз обстреляли территорию ДНР, выпустив 80 единиц боеприпасов. Об этом сообщили 23 апреля в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации (СЦКК).

На горловском, донецком и мариупольском направлениях боевики ВСУ выпустили 36 мин калибра 120 мм, семь мин калибра 82 мм, три мины калибра 60 мм, две противотанковые управляемые ракеты (ПТУР), применили гранатомёты АГС, РПГ и СПГ, а также стрелковое оружие.

«В зоне обстрела со стороны вооружённых формирований Украины оказались следующие районы/населённые пункты: Горловка (посёлок шахты имени Гагарина, посёлок шахты 6/7, Зайцево южное), Жабуньки, Весёлое, Донецк (посёлок шахты Трудовская), Старомихайловка, Ленинское», — сказано в сообщении.

Как ранее сообщили в СЦКК, в результате обстрелов пострадал мирный житель 1961 года рождения, который находился во дворе своего дома.

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Напомним, утром, 23 апреля боевики ВСУ обстреляли окраины Горловки из гаубиц калибра 152 мм.

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