Цюрих, Швейцария, , 10:00 — REGNUM Состоялся анонс игры Farming Simulator 22. Информация о ней появилась на официальном сайте франшизы Farming Simulator.

Разработчики пообещали, что Farming Simulator 22 станет самой масштабной игрой во франшизе. Геймеров ожидают около 400 видов техники и сельскохозяйственных инструментов от реальных брендов.

Релиз Farming Simulator 22 ожидается осенью 2021 года. Игра будет доступна на PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X и Stadia.

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