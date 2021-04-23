Екатеринбург, , 10:09 — REGNUM Мэрия Екатеринбурга намерена очистить город от граффити. Соответствующие тендеры размещены на официальном сайте госзакупок.

В МБУ «Водоотведение и искусственные сооружения» готовы выделить до 3,2 млн рублей на данные работы.

Объявлено три конкурса: на очистку от граффити в подземных переходах, в надземных пешеходных переходах и поверхностях из бетона и гранита.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 апреля в Екатеринбурге снести арт-объект художника Тимофея Ради «Мы молоды». На следующий день художника приговорили к обязательным работам за участие в незаконных протестах.

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