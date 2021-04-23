Ижевск, , 09:58 — REGNUM Житель Удмуртии был осужден приговором суда за неуплату алиментов на содержание пятилетнего сына по ч. 1 ст.157 УК РФ («Злостное уклонение от неуплаты средств, н содержание детей»). При этом в суд мужчина не являлся и был приведен принудительно, сообщает пресс-служба прокуратуры республики.

В ходе заседания, в попытке избежать уголовное ответственности, мужчина выпрыгнул из окна здания суда на втором этаже и скрылся. В этой связи мера пресечения была заменена на содержание под стражей.

Осужденный был задержан. Он получил наказание в виде лишения свободы сроком на 4 месяца в колонии строго режима.

Как сообщало ИА REGNUM, общий долг по алиментам в Башкирии составляет 2,4 млрд рублей. Ежегодно в регионе возбуждается 40 тыс. исполнительных производств. При этом около 65% должников выплачивает алименты добровольно.

Читайте также: В Башкирии назвали общую сумму задолженности по алиментам