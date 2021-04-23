Челябинск, , 09:58 — REGNUM В Челябинской области за 22 апреля выявили 112 носителей коронавируса. Это на одного больше, чем сутками ранее.

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С начала пандемии в регионе подтверждено уже 59 358 случаев. Выздоровели 53 709 пациентов.

Больных COVID-19 на Южном Урале стало меньше, уже 3051. За сутки подтвердили смерть девяти человек с коронавирусом, в том числе семерых от COVID-19.