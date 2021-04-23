Пенза, , 09:59 — REGNUM В Пензенской области к предстоящим сезонным работам подготовлены посевные площади в хозяйствах всех форм собственности. Об этом заявил врио министра сельского хозяйства региона Роман Калентьев.

Всего аграриям предстоит посеять 1465,1 тыс. гектаров, из которых 863,1 тыс. га — зерновые и зернобобовые культуры, 420,7 тыс. га — технические культуры, 24,7 тыс. га — картофель, пять тыс. га — овощи, уточнил глава ведомства.

Под урожай текущего года посеяно 402,3 тыс. гектаров озимых культур, в том числе озимой пшеницы — 392,6 тыс. га, озимой ржи — восемь тыс. га, озимой тритикале — 1,5 тыс. га, озимого рыжика — 0,2 тыс. га. Состояние озимых на 58% посевов от общей площади в настоящее время характеризуется как хорошее и 41% — удовлетворительное.

Также планируется ввести в севооборот порядка 31 тыс. гектаров необрабатываемых земель сельхозназначения. В рамках госпрограммы «Развитие агропромышленного комплекса Пензенской области» аграриям будет предоставлена господдержка из федерального и регионального бюджета в размере 82 млн. рублей.

ИА REGNUM напоминает, в середине апреля на полях пензенских сельхозпредприятий начался яровой сев культур. Первыми к работе приступили аграрии Земетчинского и Башмаковского районов.

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