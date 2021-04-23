Скопинский район, Рязанская область, 23 апреля 2021, 10:15 — REGNUM Производство крупной партии наркотиков пресекли оперативники в Скопинском районе Рязанской области. Неработающий мужчина культивировал у себя дома коноплю, сообщили 23 апреля корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального УМВД.
30-летний житель села Вослебово обустроил на территории своего домовладения небольшую теплицу со светоотражающими материалами и специальным освещением. В 16 горшках росли кусты конопли. Там же полицейские изъяли 2,255 кг растения в стадии высушивания и 50 граммов готового наркотика.
В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело.