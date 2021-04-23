Джакарта, , 09:57 — REGNUM Министр иностранных дел Индонезии Ретно Марсуди и глава МИД Японии Мотеги Тошимицу согласились с необходимостью предпринять быстрые усилия, чтобы остановить акты насилия в Мьянме, сообщает Antara.

Соглашение было достигнуто в ходе телефонного разговора, который длился около 20 минут.

Ретно Марсуди передала взгляды Индонезии в отношении будущей встречи лидеров стран Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) по Мьянме.

Глава МИД Японии выразил свое уважение Индонезии как принимающей стороне встречи. Мотеги Тошимицу также решительно поддерживает важную роль АСЕАН в оказании помощи в борьбе с актами насилия в Мьянме.

Министры согласились с тем, что насилие, которое привело к многочисленным жертвам в Мьянме в настоящее время, должно быть немедленно прекращено.

Стороны договорились продолжать тесно сотрудничать, чтобы найти решения, которые помогут остановить акты насилия, освободить заключенных и как можно скорее восстановить демократию в Мьянме.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее премьер-министр Таиланда провел телефонный разговор с президентом Индонезии.

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