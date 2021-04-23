Сочи, Краснодарский край, , 09:56 — REGNUM Число электропоездов и авиарейсов в направлении Сочи будет увеличено с 1 мая. Об этом, сообщили в пресс-службе администрации края, говорилось на встрече главы города-курорта Алексея Копайгородского и министра транспорта и дорожного хозяйства Кубани Алексея Переверзева.

Глава минтранса сообщил, что на период майских праздников и летнего курортного сезона будет увеличено количество авиарейсов между Краснодаром и Сочи. Так, с 28 мая самолеты в этом направлении будут летать трижды в день, также с 1 мая будет запущен авиарейс Сочи-Анапа-Сочи. С 1 мая также увеличивается частота рейсов и количество вагонов в электропоездах «Ласточка».

Также обсуждались вопросы развития автотранспортной инфраструктуры. Как отмечалось, если сейчас в Сочи через пост Магри въезжает более четырех тысяч автомобилей в сутки, то в пик летнего курортного сезона число может достигать 15 тысяч единиц автотранспорта. На данный момент ведутся работы на семи участках федеральной автомобильной дороге А-147 ФКУ «Упрдор «Черноморье». Также планируется ремонт 50 улиц в самом Сочи. В целях предотвращения заторов с 30 мая по 1 сентября постовые службы будут помогать регулировать движение на участках от Хостинского тоннеля до Бытхи и в противоположном направлении до аэропорта. Чтобы разгрузить городские трассы от личных автомобилей в летний сезон, руководителям крупных предприятий, санаториев и отелей, особенно расположенных в центре города, рекомендовали организовать централизованную доставку персонала к рабочим местам служебным транспортом. Также на встрече обсуждались возможности разгрузки участка от поселка Кудепста до аэропорта.