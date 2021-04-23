Афины , , 10:02 — REGNUM Лучшая прививка — это прививка, которая делается быстро. Об этом заявил премьер-министр Греции Кирьякос Мицотакис в интервью «Альфа ТВ» 22 апреля.

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Обращаясь к тем, кто до сих пор не вакцинировался, Мицотакис подчеркнул, что лучшей прививкой является прививка своевременная. Он вновь призвал общественность вакцинироваться.

Мицотакис отметил, что «вакцина абсолютно безопасна, это уже доказано».

Греческий премьер-министр также сообщил, что вопрос об обязательности прививок для медицинского персонала будет решен осенью. Однако он утверждает, что руководящие принципы уже сейчас ясны: никто не может уволить сотрудника из-за его отказа сделать прививку.