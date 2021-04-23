Москва, , 09:58 — REGNUM Российские власти защищали и намерены продолжать защищать своих журналистов в других странах. Об этом 23 апреля заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в интервью RT.

Как отметила официальный представитель российского МИД, в случае, если у СМИ из РФ или какого-либо отдельного журналиста из России за рубежом появляются проблемы, такие как давление, шантаж или преследование с политической подоплёкой, Россия будет «отстаивать права наших журналистов».

«Мы, во-первых, будем их защищать, как мы и делали это в отношении наших журналистов в Германии, отстаивая их права в нормальном диалоге с министерством иностранных дел Германии, с нашими партнёрами, объясняя, что к нашим журналистам применятся двойные стандарты, к ним применяются несправедливые решения и так далее», — сказала Захарова.

При этом она подчеркнула, что в случае, если в отношении журналистов из России будут и в дальнейшем приниматься несправедливые и политически мотивированные решения, а иностранные партнеры, в частности Германия, откажутся в данном вопросе от нормализации отношений, российская сторона будет «действовать зеркально».

Как передавало ИА REGNUM, ранее в МИД РФ сообщили, что Россия предложила США восстановить профильные каналы диалога по предотвращению хакерских атак, а также обменяться гарантиями невмешательства во внутренние дела друг друга.