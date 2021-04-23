Стокгольм, , 09:56 — REGNUM В игре Warhammer: Vermintide 2 стартовали бесплатные выходные. Об этом сообщалось на официальной странице проекта в сервисе Steam.

Акция завершится 25 апреля 2021 года в 23:00 МСК. В рамках её проведения геймеры также смогут приобрести Vermintide 2 со скидкой в 75%.

Напомним, что Warhammer: Vermintide 2 — это кооперативный экшен с видом от первого лица, разработанный шведской студией Fatshark. Его релиз состоялся в 2018 году.

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