Нью-Йорк, США, , 09:55 — REGNUM Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин получил травму в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с «Нью-Йорк Айлендерс», который прошёл 23 апреля.

В конце третьего периода Овечкин получил повреждение больше не выходил на лёд.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, «Вашингтон» одержал победу над «Айлендерс» в серии буллитов со счётом 1:0.

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