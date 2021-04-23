Гай, Оренбургская область, , 09:54 — REGNUM В Гае Оренбургской области сразу три ребенка пострадали от нападений бездомных собак, сообщает портал vgae.ru.

Все трое пострадавших являются учениками школы № 3. Возле образовательного учреждения обитает свора бродячих собак.

Опубликованная информация вновь вызвала дискуссию. В комментариях зоозащитники отмечают, что ответственность лежит на безалаберных людях, которые выбрасывают животных на улицу. Противники в ответ парируют, что помимо стерилизации животных собакам необходимо удалять зубы, это будет гуманно по отношению к людям.

Также горожане подчеркнули, что собаки должны содержаться в специализированных местах, не возле школ и садов, а в приютах. Гайский приют переполнен и испытывает дефицит средств на содержание животных.

«Когда уже в конце концов начнут принимается меры нашими драгоценными управленцами? Взрослые ходить боятся, что про детей говорить», — возмущаются гайчане.

Добавим, что проблема бездомных собак актуально для всей Оренбургской области.

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