Усолье-Сибирское, Иркутская область, , 09:50 — REGNUM Мэрии Усолья-Сибирского указали на некачественные дороги и халатное отношение к контролю за их капремонтом. Об этом информирует телеграмм-канал «Город Братск» со ссылкой на слова депутата местной думы Сергея Павловского.

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«Сотрудники отдела ГИБДД совместно со специалистами Росавтодор с привлечением экспертной организации ФГБУ Росдортехнологии (Красноярск) проверили содержание городских дорог и ход исполнения национальной программы «Безопасные качественные дороги». Были зафиксировано масса нарушений содержания дорожного полотна и масса нарушений при капитальном ремонте автодорог города по национальной программе «Безопасные качественные дороги».

Отделом внутренних дел был установлен факт отсутствия контроля со стороны администрации города и не принятия мер к подрядным организациям, что может свидетельствовать об аффилированности с должностными лицами администрации города Усолье-Сибирское и не исключает факт их личной и корыстной заинтересованности пренебрежение антикоррупционным законодательством Российской Федерации» — заявил Сергей Павловский.

Как сообщало ИА REGNUM, на промышленной площадке «Усольехимпрома» в Усолье-Сибирском хранятся 1000 тонн опасных химических веществ, которые до сих пор не утилизированы. В июле 2019 года глава Федеральной службы по надзору в сфере природопользования Светлана Радионова сравнила угрозу глобальной экологической катастрофы на «Усольехимпроме» с той, что возникла после аварии на Чернобыльской АЭС.

Президент России Владимир Путин в своем послании Федеральному Собранию обратил внимание промышленников на рекультивацию земель и загрязнение природы, припомнил Норильск и Усолье-Сибирское и потребовал от Росприроднадзора активности.

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