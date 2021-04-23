Вашингтон, , 09:50 — REGNUM Стример CarnyJared смог «пройти» песню Soulless 6 в игре Guitar Hero на 100%, что ранее считалось невозможным. Об этом сообщило издание Kotaku.

Энтузиаст опубликовал видеоролик, на котором запечатлён рекорд. По его словам, это достижение считалось невозможным с 1 апреля 2011 года — со дня релиза Soulless 6.

Напомним, Guitar Hero — это ритм-игра, имитирующая игру на настоящей электрогитаре. Первая часть франшизы вышла в 2005 году.

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