Москва, 23 апреля 2021, 09:52 — REGNUM Японский производитель Honda вывел на российский рынок рестайлинговый мотоцикл Gold Wing Tour. Об этом сообщается на сайте компании.
Обновлённый мотоцикл стал более комфортным. Он получил перенастроенную подвеску и семискоростную роботизированную трансмиссию с двумя сцеплениями третьего поколения.
В движение байк приводит 1833-кубовый шестицилиндровый мотор с жидкостным охлаждением. Его мощность равна 126 «лошадей». Двигатель модели работает в четырёх режимах.
Также производитель оснастил транспортное средство круиз-контролем, системой помощи при движении в гору, виртуальной приборной панелью, мультимедийным комплексом и даже подушкой безопасности. Противотуманные фары мотоцикла получили светодиодную начинку.
Базовая комплектация мотоцикла стоит 2,63 млн рублей, а самая продвинутая версия обойдётся покупателям почти в 3 млн рублей.
Ранее компания Honda зарегистрировала в Соединённых Штатах новый товарный знак Trailsport. Ожидается, что под новой маркой будут собираться: новый Ridgeline, CR-V, а также внедорожники Passport и Pilot.
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