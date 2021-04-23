Москва, , 09:52 — REGNUM Японский производитель Honda вывел на российский рынок рестайлинговый мотоцикл Gold Wing Tour. Об этом сообщается на сайте компании.

Рестайлинговый мотоцикл Gold Wing Tour CarsWeek

Обновлённый мотоцикл стал более комфортным. Он получил перенастроенную подвеску и семискоростную роботизированную трансмиссию с двумя сцеплениями третьего поколения.

В движение байк приводит 1833-кубовый шестицилиндровый мотор с жидкостным охлаждением. Его мощность равна 126 «лошадей». Двигатель модели работает в четырёх режимах.

Также производитель оснастил транспортное средство круиз-контролем, системой помощи при движении в гору, виртуальной приборной панелью, мультимедийным комплексом и даже подушкой безопасности. Противотуманные фары мотоцикла получили светодиодную начинку.

Базовая комплектация мотоцикла стоит 2,63 млн рублей, а самая продвинутая версия обойдётся покупателям почти в 3 млн рублей.

Ранее компания Honda зарегистрировала в Соединённых Штатах новый товарный знак Trailsport. Ожидается, что под новой маркой будут собираться: новый Ridgeline, CR-V, а также внедорожники Passport и Pilot.

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