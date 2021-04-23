Киев, , 09:50 — REGNUM Отвод российских войск от границ Украины является результатом работы президента страны Владимира Зеленского. Об этом заявил глава офиса президента Украины Андрей Ермак 22 апреля в эфире телеканала «1+1».

Он подчеркнул, что помимо Зеленского на ситуацию повлияла позиция «международных партнёров».

«Я считаю, что результаты и факты говорят гораздо лучше необоснованной критики. Мы уже слышали и по видеоконференции, о которой так много говорили, во время которой президент Франции сидел возле президента Украины, и разговаривали с канцлером Германии», — рассказал Ермак.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь Зеленского Юлия Мендель заявила, что президент Украины обязательно отреагирует на предложение президента России Владимира Путина встретиться в Москве.

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