Москва, 23 апреля 2021, 09:48 — REGNUM Встреча спикера Госдумы Вячеслава Володина и председателя Национального Собрания Республики Армения Арарата Мирзояна может состояться в мае.
Состоялся разговор Володина и Мирзояна, стороны обсудили вопросы двусторонних отношений в рамках парламентского измерения, говорится на сайте нижней палаты парламента.
Они договорились о проведении встречи в середине мая в Москве.
Как сообщало ранее ИА REGNUM, на 13 апреля запланирована встреча Володина с председателем Национального Собрания Армении Араратом Мирзояном.
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