Москва, , 09:48 — REGNUM Встреча спикера Госдумы Вячеслава Володина и председателя Национального Собрания Республики Армения Арарата Мирзояна может состояться в мае.

Состоялся разговор Володина и Мирзояна, стороны обсудили вопросы двусторонних отношений в рамках парламентского измерения, говорится на сайте нижней палаты парламента.

Они договорились о проведении встречи в середине мая в Москве.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, на 13 апреля запланирована встреча Володина с председателем Национального Собрания Армении Араратом Мирзояном.

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