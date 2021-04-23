Москва, , 09:59 — REGNUM Архивные документы о подвиге Красной Армии при освобождении Венгрии от нацистов, а также о военных преступлениях немецких войск против венгров опубликованы на специальном разделе сайта Министерства обороны РФ.

Мультимедийный раздел «Венгрия помнит, не сможет забыть» создан в рамках проекта «Без срока давности». В раздел вошли исторические свидетельства о событиях 1944−45 годов, о героических подвигах воинов Красной армии, которые пали за свободу и независимость Венгрии.

Архивные документы также говорят о преступлениях, которые совершали немецкие войска в союзной им Венгрии. Так, отступающие немецкие войска расправлялись с мирными венграми зимой 1945 года, грабили Будапешт. Нацисты безжалостно мстили венграм, не желавшим воевать на их стороне.

Советский союз потерял около 140 тыс. военнослужащих в боях за освобождение Венгрии от нацистов. Из них 80 тыс. человек погибли при освобождении Будапешта.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в апреле на сайте Минобороны запустили раздел «Забвению не подлежит». В нём публикуются рассекреченные документы о зверствах нацистов в период Второй мировой войны.

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