Ростов-на-Дону, , 09:48 — REGNUM Два человека погибли в результате пожара в частном доме в Ростове-на-Дону. Об этом 23 апреля сообщили в пресс-службе Главного управлении МЧС РФ по Ростовской области.

Как отметили в пресс-службе, сообщение которое приводит «Рен ТВ», при пожаре погибли женщина 1957 года рождения и мужчина, данные которого в настоящее время устанавливаются.

Также уточняется, что сообщение о пожаре в частном доме на улице Литвинова поступило в 23:28 (мск), в 00:05 возгорание было локализовано на площади 30 кв. метров, а в 00:15 — ликвидировано.

Кроме того, указывается, что в работах по тушению пожара были задействованы 27 человек личного состава и семь единиц техники.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что на Сахалине в посёлке Тымовское 23 апреля произошёл пожар в аварийном доме, в результате которого серьёзные ожоги получили мать и пятилетний ребёнок, которые находились в нём.