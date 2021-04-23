Самара, , 09:46 — REGNUM Мужчина предстанет перед судом после падения наледи с крыши дома на подростка в Самаре. Об этом 23 апреля сообщает пресс-служба следственного управления Следственного комитета по Самарской области.

По версии следствия, в г. Самаре в январе 2021 года фигурант уголовного дела оказывал услуги по договору и не принял меры по очистке крыши жилого дома на улице Физкультурной, 112 от снега и наледи. Следователи считают, что в связи с этим наледь с кровли дома рухнула на подростка 2008 года рождения.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам оказания услуг, которые не отвечают требованиям безопасности.

Отмечается, что сейчас здоровью ребенка ничего не угрожает. Материалы дела переданы в суд, где будут рассмотрены по существу.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Самаре после падения снега с крыши дома погибла женщина.