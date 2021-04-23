Ташкент, , 09:44 — REGNUM В Ташкентской области уволили 27 руководителей государственных органов за нерешенные проблемы в сфере услуг. Об этом заявил президент Узбекистана Шавкат Миргзиёев на совещании, посвященном развитию сферы услуг.

По его словам, из-за халатности некоторых руководителей в регионе невозможно точно оценить объем оказываемых услуг, количество объектов предпринимательства в этой сфере и потенциал области.

На совещании глава государства сравнил районы Ташкентской области по объему услуг в сфере здравоохранения, образования, транспорта и общественного питания, отметив отстающие и успевающие районы.

Из-за проблем в сфере услуг уволены 27 руководителей, еще 54 получили дисциплинарные наказания. Мирзиёев отметил необходимость создания новой методологии по расширению видов услуг, которая бы учитывала специфику региона.

Для решения этой задачи будет создан проектно-аналитический центр развития услуг при национальном банке.