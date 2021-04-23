Ижевск, , 09:44 — REGNUM Удмуртия по итогам первого квартала текущего года стала лидером по реализации мероприятий национального проекта «Производительность труда». Об этом сообщает пресс-служба правительства республики. Рейтинг регионов опубликован Федеральным центром компетенций.

Участники оцениваются по десятибалльной шкале с учетом восьми показателей. В частности, учитывается укомплектованность предприятий, выполнение плана по охвату предприятий, укомплектованность региональных центров компетенций сотрудниками. Также оценивается выполнение графика мероприятий нацпроекта, удовлетворенность работой региональных центров.

В нацпроекте участвуют 56 удмуртских предприятий. Компании увеличили объем производства на 30%, общий прирост производительности составил 150%. Отмечается, что увеличились зарплаты сотрудников, но показатель темпа роста не указан.

Как сообщало ИА REGNUM, по словам полпреда президента в Приволжском федеральном округе Игоря Комарова, к началу года в проекте по повышению производительности труда и стимулированию технологического развития участвовали 815 средних и крупных предприятий Поволжья, которые относятся к базовым несырьевым отраслям экономики. По мнению Комарова, реализация нацпроекта по росту производительности труда — важное направление, в рамках которого нужно обсудить региональные практики, в том числе Татарии, Нижегородской области, Пермского края.

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