Санкт-Петербург, 23 апреля, 2021, 09:55 — ИА Регнум. В Санкт-Петербурге задержан третий участник убийства бизнесмена, совершенного в подземном паркинге жилого дома в Красносельском районе. Помимо двух злоумышленников, которые непосредственно напали на мужчину, задержан водитель злоумышленников. Об этом 23 апреля сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Пресс-служба ГУ МВД по СПб и ЛО. В Петербурге задержан третий участник убийства бизнесмена в паркинге

Напомним, нападение на бизнесмена на подземной парковке жилого многоэтажного дома на улице Адмирала Черокова было совершено вечером 31 марта. После полуночи 1 апреля в полицию поступило сообщение от 31-летней женщины, которая сообщила, что в подъезде дома на нее напали двое мужчин, избили, затащили в квартиру, связали скотчем и похитили из квартиры часы, 500 тыс. рублей и iPhone 12.

Тело 37-летнего сожителя заявительницы вскоре было обнаружено в техническом помещении подземного паркинга. У потерпевшего были обмотаны скотчем голова и связаны руки. Ему нанесли неустановленными предметами множественные удары в область головы, от чего смерть потерпевшего наступила на месте происшествия.

Следственным отделом ГСУ СК России по Красносельскому району Санкт-Петербурга было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 105 УК РФ («Убийство»). 20 апреля были задержаны и помещены в СИЗО подозреваемые в совершении убийства и ограбления — двое мужчин в возрасте 29 и 37 лет, старший из которых имеет судимость за угрозу убийством. Третьего участника ограбления полицейские задержали 22 апреля — это 44-летний мужчина, который в день убийства выполнял роль водителя.

«Подозреваемый задержан на основании с. 91 УПК РФ», — уточнили в полиции.

Ранее суд отправил в СИЗО двух первых задержанных на срок по 1 июня.