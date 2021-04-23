Брянск, 23 апреля 2021, 09:45 — REGNUM Банки с порохом и патроны изъяли сотрудники Брянской таможни. Экспертиза подтвердила, что боеприпасы пригодны для использования, сообщила ИА REGNUM пресс-секретарь Брянской таможни Виктория Жижикина.
20 патронов и пять металлических банок с сыпучим веществом изъяты на международном автомобильном пункте пропуска Троебортное. Согласно заключению эксперта, патроны предназначены для гладкоствольного оружия 12 калибра и относятся к категории боеприпасов, а в банках содержался бездымный порох общей массой 807,4 грамма пригодный для использования.
За контрабанду боеприпасов предусмотрена уголовная ответственность.