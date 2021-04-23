23 апреля 2021 | Время чтения 5 мин

Мирослава Романенко, , 11:03 — REGNUM 22 апреля президент России Владимир Путин заявил, что в Москве в любое время готовы принять президента Украины Владимира Зеленского для обсуждения двусторонних отношений. Российский лидер также отметил, что в последнее время действующее руководство в Киеве предприняло очень много шагов, разрушающих российско-украинские отношения.

Владимир Зеленский Иван Шилов © ИА REGNUM

«Это касается ряда проблем в двусторонних отношениях напрямую, это касается отношения к Русской православной церкви и попыток её разрушения, это касается отношения к русскому языку и к русскоговорящим гражданам Украины, — сказал Путин. — Очень много шагов было направлено на разрушение наших отношений, о чём мы, безусловно, можем только сожалеть. Но если президент Зеленский хочет начать восстановление этих отношений, мы будем это только приветствовать… Если речь идёт о развитии двусторонних отношений, то, пожалуйста, мы примем президента Украины в Москве в любое удобное для него время», — заключил президент России.

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Данную новость обсудили читатели телеграм-каналов: «ПЕРШИЙ НЕЗАЛЕЖНИЙ», «Ivko.Live», «Бородатая Бабушка». Часть читателей отметили, что поехать в Москву Зеленскому не дадут украинские радикалы. Кто-то стал возражать, что Киеву и Москве вообще нечего обсуждать. Другие ответили, что у государств есть общая граница, ведется торговля, а также много трудовых мигрантов и выходцев с Украины живут в России. Другим интересно, что будет дальше и как ответит Зеленский.

«В Москву нельзя. Прибегут под ОП (офис президента — М. Р.) бабуины из «Нацкорпуса», напишут «Лох», свастонов нарисуют и все, хриплый сразу сдуется», — отметил Константин П.

«Неужели на Лужники?» — с иронией спросила Irina, ссылаясь на дебаты Порошенко с Зеленским на стадионе «Олимпийский» в Киеве (2019 год).

«И надо ехать. Сам напросился, никто за язык не тянул», — отметила Nata.

«В приёмной посадит и заставит ждать три часа, пока с обеда вернётся», — иронизирует Эльфик.

«На самом деле в этом всем очень тонкий был намек, только в украинской власти вряд ли кто-то его поймет. Суть в том, что ключевой вопрос это то, какими Киев видит отношения с Москвой после завершения конфликта, ведь от ответа на этот вопрос зависят и пути решения проблемы», — добавил Nonlinear equation.

«Украине нечего обсуждать с Россией, с которой у нее общая граница и в которой живет пару миллионов украинцев. Приплыли… Ой, правда? Может, и торговых отношений нет? И украинцы может пачками не переезжают?» — ответила с иронией Kateryna L. одному из своих оппонентов.

«ПреЗек (президент Зеленский — М. Р.) сольется — и все его крики про встречу с Путиным и что ему нужно поговорить выставят его тупым мальчуганом! Опять же, Москва сказала, что к Донбассу отношения не имеет!» — добавил Николай.

«Он уже к послице побежал поплакаться на впалой груди, что его сосед пугает?» — задается вопросом Viktori2611, видимо, под «послицей» имея ввиду поверенную в делах США Кристину Квин.

Феерверк у офиса Зеленкого Цитата из видео на YouTube

«Как-то так буднично отреагировал… Где апломб, где надрыв, где пафос и металл в голосе?» — иронизирует Elena.

«Надо у Байдена спросить разрешение», — шутит Eugene.

«В Париже уже встречались, и при свидетелях, толку», — вспомнил Дмитрий Н. о встрече в «нормандском формате», которая состоялась в декабре 2019 года.

«Ну как, как наш может тягаться с этими ребятами. Он думает, что переиграл Путина с отводом войск, типа напугал. Наивный», — написала Людмила.

«Кстати, когда на Украине появится реальный президент, то сразу начнутся переговоры с ЛДНР. Президент сядет за стол с Пушилиным и Пасечником. Других способов закончить гражданскую войну нет», — написал В.В. Кобелюха-Барский.

«Давно пора ехать и договариваться. Лучше плохой мир, чем хорошая война», — поддержал Олег.

«А тетю Квин мальчик может с собой взять?» — иронизирует abc, имея ввиду поверенную в делах США Кристину Квин.

«Цитировать нужно точно, иначе это уже не цитата. Путин сказал: «С третьими странами». Это, знаете ли, большая разница. Вы понимаете, что это означает?» — задается вопросом Vsevolod.

«А у клоуна есть, что сказать Путину? Он же только просить умеет, а не разговаривать», — добавил Николай К.

«Пусть чешет через Белоруссию, раз не в состоянии возобновить [прямые полеты в Москву]», — написала Юлия К.

«Этот парень похож на президента, а наше чудо? С кем он договорится, чудилин… Страшно за страну, за будущее наших детей… Играются с огнем… Дай дураку *ер стеклянный, так он и *ер разобьёт и руки порежет», — написал Серго О.

Кристина Квин Ua.usembassy.gov

«О чем вы говорите, какая Москва, щас бродячие активисты (украинские радикалы — М. Р.) под офис прибегут, и зеля (Зеленский — М. Р.), в очередной раз обкакается! А для записи видосиков из президентского бункера большого ума не надо… По бумажке прочитал, щеки для важности надул и, вуаля, ты герой для дебило зелеботов!» — подытожила Vera S.

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Напомним, вечером 22 апреля пресс-секретарь Зеленского Юлия Мендель заявила, что президент Украины обязательно ответит на заявление российского лидера Владимира Путина относительно готовности обсудить двусторонние отношения на встрече в Москве.

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