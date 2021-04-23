Москва, 23 апреля, 2021, 09:40 — ИА Регнум. Законопроект о выплатах в 10 тыс. рублей к началу учебного года внесли в Госдуму депутаты фракции ЛДПР во главе с Игорем Лебедевым, передает корреспондент ИА REGNUM 23 апреля.

Владимир Чичилимов ИА Красная Весна Деньги.

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Инициатива предполагает предоставление родителям (опекунам, попечителям) права на получение ежегодной денежной выплаты в связи началом учебного года в размере 10 тыс. рублей на каждого ребенка.

Предусмотрена ежегодная индексация данной выплаты, что позволит сохранить ее покупательную способность. При этом ребенок должен иметь гражданство РФ.

Численность школьников в 2021 году, по оценке, составит 16,5 млн человек. Дополнительные расходы федерального бюджета могут составить 165 млрд рублей в год.

В ходе послания Федеральному собранию президент РФ Владимир Путин поручил ввести новые стимулирующие выплаты для поддержки семей с детьми.