Миннеаполис, США, , 09:40 — REGNUM Сотни людей собрались накануне, 22 апреля, в церкви на севере Миннеаполиса, чтобы проститься с темнокожим Данте Райтом, застреленным полицией. Об этом сообщает ABC News.

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Из-за пандемии коронавирусной инфекции все присутствующие были в масках. Преподобный Эл Шарптон, борец за права темнокожих, произнёс надгробную речь, как и на похоронах Джорджа Флойда в 2020 году.

«Отсутствие справедливости — это отсутствие мира, — подчеркнул Шарптон. — Нам не могут приказать замолчать и страдать. Мы должны говорить, когда есть несправедливость».

На церемонии прощания присутствовали родственники Оскара Гранта, убитого в 2009 году калифорнийским офицером, который принял его табельное оружие за электрошокер, а также подростка Эммета Тилля и Брионны Тейлор, которая была застрелена в своей квартире в Кентукки офицерами полиции.

На похоронах также присутствовали лидер движения за гражданские права Джесси Джексон и адвокат, представлявший семьи Данте Райта и Джорджа Флойда в суде Бен Крамп.

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Как сообщало ИА REGNUM, чернокожий Данте Райт погиб от огнестрельного ранения в 11 апреля 2021 года. Полиция Бруклин-Сентер объявила, что её сотрудница Ким Поттер по ошибке применила пистолет вместо электрошокера при задержании афроамериканцв. После случившегося власти соседнего Миннеаполиса объявили в городе режим чрезвычайной ситуации и ввели комендантский час в вечернее и ночное время из-за начавшихся протестов.