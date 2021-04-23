Воронеж, 23 апреля 2021, 09:38 — REGNUM Второго подозреваемого в рамках расследования уголовного дела о лжеюристах, похитивших у граждан более десяти миллионов рублей, задержали в Воронеже сотрудники полиции, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 23 апреля в пресс-службе ГУ МВД по Воронежской области.
По данным предварительного следствия, в 2016—2020 годах участники мошеннической схемы под предлогом оказания правовой помощи путем обмана и злоупотребления доверием обманули более 420 граждан, в том числе инвалидов и пожилых людей, сумма причинённого им ущерба составила не менее 10 млн рублей. Мошенники действовали масштабно — для реализации планов они по договоренности с другими лицами использовали реквизиты нескольких организаций, арендовали офисы.
Ранее СК сообщил о задержании 34-летнего организатора мошеннической схемы. На допросе он свою вину не признал. По решению суда он отправлен под стражу.