Воронеж, , 09:38 — REGNUM Второго подозреваемого в рамках расследования уголовного дела о лжеюристах, похитивших у граждан более десяти миллионов рублей, задержали в Воронеже сотрудники полиции, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 23 апреля в пресс-службе ГУ МВД по Воронежской области.

«Благодаря профессиональным и слаженным действиям сотрудников полиции и следственного комитета при силовой поддержке сотрудников Росгвардии в порядке ст.91 УПК РФ задержаны двое местных жителей в возрасте 31 и 34 лет. Они подозреваются в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации «Мошенничество». Проведено более 40 обысков, в ходе которых изъята бухгалтерская документация, электронные носители информации и иные предметы имеющие значение для уголовного дела», — уточнили в пресс-службе ГУ МВД по региону.

По данным предварительного следствия, в 2016—2020 годах участники мошеннической схемы под предлогом оказания правовой помощи путем обмана и злоупотребления доверием обманули более 420 граждан, в том числе инвалидов и пожилых людей, сумма причинённого им ущерба составила не менее 10 млн рублей. Мошенники действовали масштабно — для реализации планов они по договоренности с другими лицами использовали реквизиты нескольких организаций, арендовали офисы.

Ранее СК сообщил о задержании 34-летнего организатора мошеннической схемы. На допросе он свою вину не признал. По решению суда он отправлен под стражу.