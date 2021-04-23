Красноярск, , 09:38 — REGNUM Красноярские следователи в ходе поисковых мероприятий обнаружили останки шестилетней девочки. Об этом ИА REGNUM сообщили 23 апреля в Главном следственном управлении по Красноярскому краю и Хакасии.

В Красноярском крае продолжается расследование уголовного дела по факту безвестного исчезновения шестилетней девочки (п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ). По предварительным данным следствия, 38-летняя женщина, страдающая наркотической зависимостью, в июле 2020 года оставила свою дочь 42-летней подруге и её 70-летней матери. После этого судьбой ребёнка мать не интересовалась.

В марте 2021 года, находясь под стражей по обвинению в незаконном сбыте наркотиков, мать написала заявление с просьбой найти дочь.

Подруга и её мать несколько раз меняли свои показания. Они указывали место в лесу, где якобы закопали тело девочки. В то же время свою причастность к гибели ребёнка они отрицали, заявляя, что смертельные травмы девочка получила в результате несчастного случая, произошедшего в сентябре 2020 года.

Масштабные поисковые мероприятия с привлечением волонтёров не приводили к результату. Восстановить картину произошедшего и установить место, где женщины закопали тело ребёнка, удалось благодаря слаженным и профессиональным действиям следователей, сотрудников Криминалистического центра, полицейских.

Устанавливаются все обстоятельства произошедшего, роли каждой из женщин в совершённом преступлении. Расследование продолжается.

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