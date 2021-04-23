Кемерово, , 09:36 — REGNUM В Кемеровской области учреждена новая награда — нагрудный знак «За вклад в борьбу с COVID-19 в Кузбассе». Соответствующий документ опубликован на сайте правительства региона, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: третья волна или сезонность? – все новости»

«В соответствии с Законом Кемеровской области «О наградах», в целях поощрения особо отличившихся работников сферы здравоохранения, в знак признания их выдающихся заслуг по борьбе с COVID-19 перед Кузбассом постановляю: учредить награду губернатора Кемеровской области — Кузбасса — нагрудный знак «За вклад в борьбу с COVID-19 в Кузбассе»; утвердить прилагаемое положение о нагрудном знаке «За вклад в борьбу с COVID-19 в Кузбассе», — говорится в постановлении, подписанном главой региона Сергеем Цивилёвым.

Отметим, что за всё время в Кузбассе выявлено 34 695 случаев заражения коронавирусом, 33 558 человек выздоровели, 654 пациентов скончались.