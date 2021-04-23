Москва, , 09:36 — REGNUM Почти половина родителей в России (43%) поощряют детей за успехи в школе похвалой. Причем 34% ограничиваются только устной мотивацией, приводит данные рекрутинговое агентство Superjob.ru.

Дарят школьникам подарки за хорошую учёбу 15% родителей, поощряют деньгами 14%. Организуют различные развлечения: 9% опрошенных. Балуют детей сладостями за успехи в школе 6% родителей.

Покупают детям то, что они хотят 5%, Разрешают подольше играть на девайсах или смотреть телевизор по 2%. Никак не поощряют школьные успехи детей 10% родителей.

Опрос проведен 1−20 апреля 2021 года среди 1600 старше 18 лет в 330 населенных пунктах.

Как сообщало ИА REGNUM, в России могут ввести двенадцатилетний срок обучения в школах.

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