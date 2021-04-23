Нью-Дели, , 09:37 — REGNUM За истекшие сутки на территории Индии было выявлено свыше 330 тыс. новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом, что стало новым самым большим числом за все время пандемии. Об этом 23 апреля сообщает телеканал NDTV со ссылкой на данные индийского министерства здравоохранения и семейного благополучия.

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По данным министерства, за последние 24 часа в стране выявили 332 730 новых заразившихся SARS-CoV-2, в результате чего их общее число стало составлять 16 263 695.

Также сообщается, что за это же время в Индии от COVID-19 скончались 2263 пациента и теперь суммарное количество летальных исходов достигло 186 920.

При этом уточняется, что на данный момент в стране 13 648 159 человек вылечились от нового заболевания и еще 2 428 616 находятся в данный момент на лечении.

Как сообщало ИА REGNUM, днем ранее в Индии за сутки было выявлено 314 835 новых заразившихся коронавирусной инфекцией, что также стало на тот момент новым самым большим числом за все время пандемии.