Элиста, , 09:35 — REGNUM В Республике Калмыкия за истекшие сутки зарегистрировано два летальных исхода среди пациентов с COVID-19, сообщает региональный оперштаб 23 апреля.

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За весь период пандемии в Калмыкии от осложнений, вызванных коронавирусом, скончались 339 человек.

ИА REGNUM сообщало, что в Калмыкии участие в антиковидной вакцинации приняли более 29 тысяч человек. Прививочные кабинеты развёрнуты на базе 14 медицинских учреждений, работают три мобильных прививочных пункта в Элисте.

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