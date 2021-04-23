23 апреля 2021 | Время чтения 1 мин

Цинь Шихуан, , 11:04 — REGNUM Россия объявила персонами нон грата 10 сотрудников дипломатической миссии США в России и попросила покинуть страну до 21 мая, пообещав принять дополнительные меры противодействия американской агрессии в будущем. Эти действия вызваны масштабными санкциями против России.

Ковер самолет Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Китайские пользователи социальной сети Sina Weibo выразили солидарность с Россией под соответствующей публикацией на страничке телеканала CCTV. Китай сам стал объектом атаки со стороны США, поэтому китайцам, как никому другому, понятно возмущение России.

«Красота-то какая!» — добавил «Летящий одуванчик 33», выразив общий настрой китайской сети касательно данного события.

«У них есть еще месяц, чтобы упаковать вещички и уничтожить все улики своих преступлений», — заявил пользователь «Цзинь-цзинь», получив множество одобрительных отзывов и комментариев в духе, что «они еще успеют доесть все гамбургеры из холодильника».

«Это что за сумасшедший темп? Пора готовиться к третьей мировой войне», — написал один из комментаторов.

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С ним согласились и другие. Многие заметили, что международная обстановка сегодня стала крайне напряженной и уж лучше бы ей разрядиться каким-то конфликтом поскорее.

«А у России есть хребет», — заметил «Фу Ню 12». Очень многие выразили ему поддержку, отметив, что целиком и полностью поддерживают высылку американских дипломатов. Причем сам подход России, по мнению большинства в сети, очень яркий и действенный.

«Когда речь идет о противостоянии с Соединенными Штатами, я целиком и полностью служу России», — заявил «Красота в мире».

«Россия должна заключить союз с Китаем!» — воскликнул «Отпусти 729 »

Пользователи заметили, что подобное поведение является достойным для великой державы, а президент России Владимир Путин в последнее время проделал блестящую работу по защите национальных интересов России, доказав, что Россия не боится вступать в конфронтацию с США, но при этом сохраняет спокойствие и трезвость.

Некоторые даже заявили, что их настроение улучшилось с утра после того, как они прочитали прекрасную новость о высылке американских дипломатов.