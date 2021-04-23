Киев, 23 апреля 2021, 09:35 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский «обязательно ответит» на приглашение российского лидера Владимира Путина посетить Москву. Об этом сообщила пресс-секретарь Зеленского Юлия Мендель.
«Реакция главы государства обязательно будет», — цитирует ее «Укринформ».
Как сообщало ИА REGNUM, 20 апреля президент Украины Владимир Зеленский опубликовал видеообращение, в котором предложил президенту России Владимиру Путину встретиться в любой точке Донбасса.
Накануне, 22 апреля, российский лидер заявил, что Зеленского готовы в любой момент принять с визитом в Москве.
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