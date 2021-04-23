Брянск, , 09:43 — REGNUM Почётные звания Брянской области «Населённый пункт партизанской славы» получили ещё четыре поселения. Решение принято депутатами областной думы 22 апреля, сообщает пресс-служба правительства региона.

Признание получили посёлок Рогнедино Рогнединского района, село Красная Слобода Суземского района, деревня Матреновка Жуковского района и деревня Сагутьево Трубчевского района. Почётное звание присуждается в целях увековечения памяти партизан и подпольщиков, совершивших беспримерные подвиги в годы Великой Отечественной войны на территории Брянской области.

Региональный закон о почётных званиях действует с 2011 года.