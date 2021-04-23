Сингапур, , 09:34 — REGNUM Спасательное судно для транспортировки подводных лодок MV Swift Rescue, принадлежащее ВМС Сингапура, прибудет на место поиска затонувшей индонезийской подлодки днём 23 апреля, сообщает CNN Indonesia.

Ранее планировалось, что судно MV Swift Rescue прибудет в Индонезию не раньше 24 апреля.

Спасательное судно MV Swift Rescue, как утверждается, может непрерывно работать в течение четырех недель.

Как сообщало ИА REGNUM, в зоне поиска затонувшей подводной лодки ВМС Индонезии обнаружили сильную магнитную точку.

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