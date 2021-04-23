Екатеринбург, , 09:36 — REGNUM В Екатеринбурге задержали мужчину, подозреваемого в попытке переправить полудрагоценные камни в Китай под видом бижутерии. Об этом сообщили корреспонденту в Уральском следственном управлении на транспорте.

Заведено уголовное дело по ч.1 ст. 226.1 УК РФ (незаконное перемещение через таможенную границу стратегически важных ресурсов).

По версии следствия, житель Екатеринбурга пытался отправить через сервис экспресс-доставки почтового оператора России 75 ограниченных полудрагоценных камней. Мужчина скрыл информацию об этом. «Подозреваемый указал, что пересылает 26 граммов бижутерии стоимостью 99 долларов США», — сообщили в управлении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Челябинске пресекли отправку в Армению комплектующих для танков.

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