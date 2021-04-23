Оренбург, , 09:33 — REGNUM Оренбургской области увеличили план по приобретению минудобрений с 94 тыс. тонн до 111 тыс. тонн. Об этом в своем отчете о готовности региона к весенне-полевым работам сообщил Заксобранию 23 апреля первый вице-губернатор, глава минсельхоза Сергей Балыкин, передает корреспондент ИА REGNUM.

«Серьезная работа идет в области по приобретению минеральных удобрений. По целевым индикаторам этого года у нас первоначальная цифра (Федерация нам ставила) — 94 тыс. тонн. Но в связи с тем, что пошел рост цен минудобрений, во всех территориях планы количества удобрений были повышены, и нам поставили задачу на 111 тыс. тонн», — сказал он.

Он отметил, что ежегодно Оренбуржье приобретает все больше минеральных удобрений: в 2019 году — 34,3 тыс. тонн, в 2020 году — 91,1 тыс. тонны, с начала 2021 года — 91,9 тыс. тонн. В настоящее время годовой план выполнен на 82%.

«Конечно, выиграли те, кто купил это (минудобрения) раньше», — подчеркнул Балыкин. По его словам, в отличие от прошлых лет, когда удобрения дорожали на 1−2%, сейчас рост цен более существенный и бьет по карману аграриев.

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