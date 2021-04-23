Токио, , 09:36 — REGNUM Японский автопроизводитель Honda представил новый гибридный кроссовер Honda HR-V 2021 модельного года для европейского рынка. Об этом сообщается на сайте Autoreview.

Стоит отметить, что премьера гибридного кроссовера в Японии состоялась ещё в феврале нынешнего года. В этой стране он получил название Vezel. Теперь же автокомпания представила разновидность модели для рынка Европы, где машина будет продаваться под названием Honda HR-V.

Внешне HR-V выглядит более мускулисто и приземисто, чем предшественник. Машина имеет полностью светодиодную оптику и спрятанные ручки задних дверей.

Межосевое расстояние колёс автомобиля составляет 2610 мм, а общая его длина равна 4330 мм. Дорожный просвет модели увеличился на 10 мм, до 195 мм.

Ранее компания Honda представила болид e-DRAG для драг-рейсинга на базе субкомпактного электрокара Honda e. Новинка получила более жесткую подвеску, кованные колёсные диски и покрышки M&H Race Master.

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