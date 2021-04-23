Брюссель, , 09:34 — REGNUM Возобновление полноценного диалога Европейского союза с Россией возможно только в случае полного выполнения положений минских соглашений по Украине. Об этом 23 апреля заявил официальный представитель внешнеполитической службы Евросоюза Питер Стано.

«Структурированный диалог с Россией на высоком уровне был приостановлен Евросоюзом из-за российской агрессии на Украине с 2014 года и продолжающейся нелегальной аннексии Крыма. Полное выполнение минских соглашений остается ключевым для любых перемен в отношениях ЕС и России», — приводит его слова РИА Новости в ответ на вопрос о том, возможен ли диалог РФ и ЕС по вопросам безопасности после заявления главы европейской дипломатии Жозепа Борреля о якобы имеющейся «подрывной деятельности» российской стороны на территории европейских стран.

Также Стано отметил, что, по его мнению, Россия якобы «постоянно, особенно в последнее время, демонстрирует, что она не заинтересована в участии в конструктивном диалоге с Евросоюзом».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель призвал российские власти воздерживаться от деятельности, «угрожающей безопасности и стабильности в Европе», и заявил, что сообщество будет решительным образом реагировать на «подрывные действия российских спецслужб» в отношении интересов и безопасности Евросоюза и стран — участниц.

Напомним, полуостров Крым вошел в состав РФ в марте 2014 года после того, как зимой 2013−2014 года на киевском майдане на Украине была незаконным образом свергнута законно избранная власть. По итогам проведенного на полуострове референдума, на который пришло более 82% имеющих право голоса граждан, почти 96,6% проголосовавших высказалось за вхождение Крыма в состав России.